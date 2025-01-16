Политолог Еловский пояснил, почему Трамп не в состоянии быстро завершить украинский конфликт

По словам политолога Дмитрия Еловского, вновь избранный американский лидер Дональд Трамп, вероятнее всего, и не собирался выполнять свое популистское обещание завершить украинский конфликт за 24 часа. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что правые популисты, к которым относится Трамп, после избрания обычно прагматичны, расчетливы и хорошо понимают, что делают, а в ходе избирательной кампании готовы говорить что угодно, лишь бы победить. Главным нюансом в его заявлении было то, что Трамп желает остановить конфликт, поскольку от него в Штатах уже начали уставать.

По мнению эксперта, еще одной причиной таких заявлений будущего главы Белого дома является борьба с демократами, использующими данный конфликт с целью пополнения своей партийной и личной кассы за счет коррупции, а республиканец желает «выбить у них эту ресурсную базу». Одна на Москву и Киев ему наплевать.

Он подчеркнул, что после победы в выборах Трамп смягчил позицию и теперь станет работать над урегулированием конфликта, однако с более реалистичными сроками. Так, даже полгода ему маловероятно хватит, поскольку в украинском конфликте имеются стороны, которые он либо не контролирует, то есть российские стороны, либо плохо контролирует, то есть украинские.

Ранее в команде Трампа посчитали, что на достижение соглашения по Украине уйдет несколько месяцев.