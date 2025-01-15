В команде Трампа посчитали, что на достижение соглашения по Украине уйдет несколько месяцев

На достижение общей точки зрения разных сторон украинского конфликта и подписания соглашения потребуется несколько месяцев. Так считают в окружении нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Журналисты сослались на мнение сразу двух чиновников из команды Трампа. Там считают нереалистичным завершить конфликт на протяжении одних суток. По их четкому убеждению, на это требуются месяцы, чтобы найти общий язык со всеми сторонами конфликта и прийти с ними к приемлемому для всех соглашению.

Ранее уже сообщалось, что Трамп и его команда поменяли точку зрения на возможность заключения мирного договора по Украине. Они стали думать, что Украине стоит иметь сильные позиции во время переговоров.