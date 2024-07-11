От саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, прошедшего с 9 по 11 июля, Киев ждал конкретики по членству и новых финансов, однако получил только невнятную поддержку в виде перспективы создания обучающих центров. По словам политолога Дмитрия Еловского, НАТО заняло выжидательную позицию перед выборами в Штатах, ничего конкретного Незалежной не обещали, и даже итоговое коммюнике сквозит оборотами в будущем времени, которые выражают намерения и надежду, однако не обещания. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что, таким образом, Североатлантический альянс устраивает ситуация, когда жители Украины за него воюют, тем не менее сама страна в НАТО не принята, и пятая статья на нее не распространяется. Это очередное полное проявление политики Запада – политики двойных стандартов.

По мнению эксперта, самому украинскому лидеру придется постараться сместить фокус внимания с его конкретной личности и управленческой неэффективности как во внутренней, так и во внешней политике. При этом Запад уже фактически открыто признает, что победить нашу страну военным путем не удается, внутри самой Незалежной постепенно поднимает голову оппозиция.