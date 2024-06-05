Политолог Еловский считает неубедительным фото Байдена на обложке журнала Time

По словам политолога Дмитрия Еловского, размещенный на июньской обложке журнала Time американский лидер Джо Байден выглядит на фото весьма неубедительно и как старик, несмотря на то что фотограф явно старался сделать из него этакого мирового «решалу». Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что у действующего президента США не просто так сложился имидж добродушного старичка слегка не в себе. Но пиарщики Байдена решили поиграть в жесткость в надежде составить конкуренцию экс-президенту США Дональду Трампу на предстоящих президентских выборах. Тем не менее идея провалилась, американский лидер на фото больше похож на слабака, опирающегося о стол, чтобы не упасть.

По мнению эксперта, на лице Байдена, изображенном на обложке журнала, видно, что он не совсем понимает, зачем он встал и теперь так стоит, о чем свидетельствует растерянная полуулыбка потерянного во времени старика.

Он подчеркнул, что такое изображение действующего президента США вызывает жалость и желание помочь старику прошаркать к выходу.