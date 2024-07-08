По словам политолога Дмитрия Еловского, победа левой партии «Новый народный фронт» на досрочных парламентских выборах во Франции является воплощением двойных стандартов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что выборы показали мощный запрос французов на реалистичную национально ориентированную политику, где проблемы граждан страны станут стоять выше, чем украинский конфликт, однако правые пока не нашли способ обуздать хитрую европейскую и французскую бюрократию, которая за счет контроля над процедурой смогла оттеснить правых аж на третье место.

По мнению эксперта, это и есть те самые двойные стандарты, о которых говорит российский лидер. Именно это и является причиной жесточайшего кризиса, в котором сегодня находится и Западная Европа, и США, и прочие страны англосаксонской модели.

Он отметил, что сам Эммануэль Макрон останется президентом минимум еще на пару лет, поскольку у правых нет большинства, они не могут сформировать лояльное себе правительство.