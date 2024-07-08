Политолог Еловский считает победу левых на выборах во Франции воплощением двойных стандартов
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По словам политолога Дмитрия Еловского, победа левой партии «Новый народный фронт» на досрочных парламентских выборах во Франции является воплощением двойных стандартов. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что выборы показали мощный запрос французов на реалистичную национально ориентированную политику, где проблемы граждан страны станут стоять выше, чем украинский конфликт, однако правые пока не нашли способ обуздать хитрую европейскую и французскую бюрократию, которая за счет контроля над процедурой смогла оттеснить правых аж на третье место.
По мнению эксперта, это и есть те самые двойные стандарты, о которых говорит российский лидер. Именно это и является причиной жесточайшего кризиса, в котором сегодня находится и Западная Европа, и США, и прочие страны англосаксонской модели.
Он отметил, что сам Эммануэль Макрон останется президентом минимум еще на пару лет, поскольку у правых нет большинства, они не могут сформировать лояльное себе правительство.