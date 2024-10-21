Политолог Евстафьев: Анкара не является ни союзником, ни противником никому

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, Турция не может быть ни вечным союзником, ни вечным противником ни России, ни западным государствам, ни арабскому миру. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что Анкара занимает такую роль в силу своей геоэкономики. Это своего рода историческое проклятие современной Турции, то есть у нее все ситуативно, все зависит от контекста.

По мнению эксперта, несмотря на то что еще в 2009 году главным девизом Эрдогана было «ноль проблем с соседями», после чего Турция по самые уши влезла в конфликт в Сирии, фактически захватив север страны.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова организовать конференцию по Украине.