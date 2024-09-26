Эрдоган заявил, что Турция готова организовать конференцию по Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции провести конференцию по Украине, об этом вечером четверга, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция готова поддерживать проведение этой конференции, чтобы установить мир в регионе, и, возможно, Турция является одной из немногих стран, которая желает действительно справедливого разрешения военного конфликта. А этот конфликт, уверен турецкий лидер, давно можно было закончить при помощи диалога и дипломатии.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что уже ведет переговоры с Турцией, Саудовской Аравией и Катаром о проведении второго саммита по Украине. Пока, на данный момент, самым обсуждаемым вариантом остается Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что послу Узбекистана в России сделали представление.