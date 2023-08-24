Политолог Евстафьев дал оценку ночной встрече президента РФ в Кремле

Вчера ночью президент РФ Владимир Путин провел рабочие встречи с врио главы ЛНР и врио губернатора Запорожской области Леонидом Пасечником и Евгением Балицким, на которых шло обсуждение вопросов относительно ситуации в субъектах, и их дальнейшее развитие. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, данная встреча стала сигналом не только руководителям новых регионов РФ. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что у президента в этот день было весьма много различных мероприятий.

По мнению эксперта, это был сигнал того, что никакие стратегические вопросы не могут быть важнее интеграции новых субъектов РФ в структуры госуправления и соцуправления нашей страны.