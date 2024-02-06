Политолог Евстафьев оценил блокировку помощи Украине

В одном из американских СМИ появилась информация о том, что Киев может не получить финансовую поддержку от Вашингтона в силу влияния бывшего президента США Дональда Трампа. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, Белый дом создал ситуацию, когда выделение средств Незалежной стало принципиально невозможным, тем не менее администрация президента старается доказать, что это республиканцы блокируют помощь. Об этом сообщает радио Sputnik.