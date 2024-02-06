Политолог Евстафьев оценил блокировку помощи Украине
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В одном из американских СМИ появилась информация о том, что Киев может не получить финансовую поддержку от Вашингтона в силу влияния бывшего президента США Дональда Трампа. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, Белый дом создал ситуацию, когда выделение средств Незалежной стало принципиально невозможным, тем не менее администрация президента старается доказать, что это республиканцы блокируют помощь. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что, по сути, Белый дом аплодирует этому решению.
По мнению эксперта, Белый дом ничего не сделал для того, чтобы добиться помощи для Незалежной. То есть они сделали все наоборот: просто создали ситуацию, что выделение финансовой поддержки Киеву стало невозможным из-за внутриполитических проблем.