Президент Незалежной прибыл в США и должен посетить Белый дом. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, факт приглашения украинского лидера в Штаты является для него тактическим успехом, гарантирующим нахождение у власти еще определенное время. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это свидетельствует о том, что сиюминутно его свергать не будут.

По мнению эксперта, вероятно, что администрация президента США добьется и выделения помощи Незалежной, хотя и не обещанных объемах.