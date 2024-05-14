Газета Financial Times заявила, что Евросоюз и Молдавия заключат на следующей неделе соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, Евросоюз в этом случае распоряжается тем, чего у него нет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Брюссель давно распоряжается финансами, которых у него нет, гарантиями безопасности, которые у него отсутствуют. Таким образом, он начинает выглядеть как геополитические и геоэкономические самозванцы. Однако руководство Молдавии пойдет на это, потому что режим Санду абсолютно нелегитимен, вообще непонятно, кого он представляет.

По мнению эксперта, молдавский лидер Майя Санду обнародовала закон, позволяющий голосовать по почте молдавским избирателям, проживающим в США, Канаде, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Это связано с тем, что ей нужны любые символы того, что она легитимна. Соглашение о безопасности с Евросоюзом, который не может предоставить гарантий безопасности, является пустышкой, которая все же продаваема.