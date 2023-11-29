Газета Politico назвала украинского президента главным «мечтателем» года. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, это показывает отношение к Зеленскому политических элит Запада. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что прежде всего это показатель того, что действующий украинский лидер – далеко не политик.

По мнению эксперта, Зеленского выводят за рамки того политического круга, который станет принимать решения о будущей конфигурации Европы.