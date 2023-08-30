Политолог Евстафьев пояснил, почему новая военная помощь США Украине производит странное впечатление

Вчера Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Незалежной на 250 млн долларов, которая включает в себя ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, средства разминирования и другое. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, данный пакет производит весьма странное впечатление. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что в этом пакете имеются неанонсированные поставки, поскольку цифры не бьются.

По мнению эксперта, в нем вполне могут быть оборудование для аэродромов.

Он добавил, что характер данного пакета является промежуточным, но отказаться Белый дом от него не может в связи с опасением разрастания скандала в отношении Байдена.