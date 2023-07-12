По словам политолога Дмитрия Евстафьева, на саммите Североатлантического альянса в Литве Владимиру Зеленскому в жесткой форме продемонстрировали, что он не может оказывать какое-то давление на страны военного блока, чем объясняется расстроенный вид президента Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее в Сети появилось фото с расстроенным Зеленским на фоне других улыбающихся участников саммита.

Эксперт отметил, что действующий украинский лидер является всего лишь блохой на хвосте, который ни на что влиять не может.

По его мнению, Вашингтон осознал кадровые проблемы, в связи с чем негативные последствия для Зеленского не заставят себя ждать.