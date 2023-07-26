Политолог Евстафьев прокомментировал появление интересного симптома в США

В палате представителей американского конгресса планируют провести расследование с целью вынесения импичмента Байдену. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, в США политический процесс идет к подготовке к вынесению импичмента любому лидеру государства. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что в американском обществе перестают не замечать вранье политиков.

По мнению политолога, то, что в США жители достигли конкретного предела в потреблении вранья, является весьма интересным симптомом.