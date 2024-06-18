Российский лидер Владимир Путин посетит в ближайшие дни Северную Корею с госвизитом. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, КНДР относится к сообществу государств, не желающих принять создаваемую Западом «постреальность», основанную на искажении прошлого и конструировании фиктивного будущего. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что коллективным Западом ведется строительство постреальности на абсолютных манипуляциях настоящим, на искажении прошлого, на конструировании фиктивного будущего, тем не менее существует весьма разнородное, с большими внутренними противоречиями сообщество государств, которое не желает идти в данную постреальность со сконструированным, фиктивным будущим.

По мнению эксперта, КНДР многие упрекают за выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако Северная Корея вышла из этого Договора, соблюдая абсолютно все формальности.

Он подчеркнул, что последняя четверть века продемонстрировала, что и с политической точки зрения подход КНДР к проблеме создания ядерного оружия себя оправдал. Кроме того, Северная Корея выполняет функцию ядерного сдерживания Вашингтона в регионе, которая спасла и Корею, и Японию, и Россию.