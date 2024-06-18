Политолог Евстафьев считает, что без сдерживания Вашингтона Северной Кореей регион был бы залит кровью
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Российский лидер Владимир Путин посетит в ближайшие дни Северную Корею с госвизитом. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, КНДР относится к сообществу государств, не желающих принять создаваемую Западом «постреальность», основанную на искажении прошлого и конструировании фиктивного будущего. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что коллективным Западом ведется строительство постреальности на абсолютных манипуляциях настоящим, на искажении прошлого, на конструировании фиктивного будущего, тем не менее существует весьма разнородное, с большими внутренними противоречиями сообщество государств, которое не желает идти в данную постреальность со сконструированным, фиктивным будущим.
По мнению эксперта, КНДР многие упрекают за выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако Северная Корея вышла из этого Договора, соблюдая абсолютно все формальности.
Он подчеркнул, что последняя четверть века продемонстрировала, что и с политической точки зрения подход КНДР к проблеме создания ядерного оружия себя оправдал. Кроме того, Северная Корея выполняет функцию ядерного сдерживания Вашингтона в регионе, которая спасла и Корею, и Японию, и Россию.