Политолог Евстафьев считает, что единственный кандидат на место Байдена не устроит демократов

В Демократической партии США началась паника после предвыборных дебатов президента Джо Байдена (демократа) с бывшим главой американского государства Дональдом Трампом (республиканцем). По словам политолога Дмитрия Евстафьева, подобная бурная реакция на результаты дебатов может послужить для демократов частью определенного «Плана Б». Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при этом единственный политик, который мог бы заменить Байдена в качестве кандидата от демократической партии на предстоящих президентских выборах в Штатах – Мишель Обама, неприемлем для Вашингтона.

По мнению политолога, за американской предвыборной кампанией пристально следят страны Старого Света, потому что в случае победы Трампа Европу ждут очень тяжелые времена.