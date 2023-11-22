Политолог Евстафьев считает, что на Запад убедился в необходимости России в G20

Сегодня прошел виртуальный саммит G20 на уровне глав государств. На саммите выступил и российский лидер Владимир Путин. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, против участия Москвы в саммите западные страны не стали возражать, и это о многом говорит. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что западные государства убедились в том, что без России ничего не получается.

По мнению эксперта, в G20 еще можно вернуть здравый смысл.