Политолог Евстафьев считает, что на Запад убедился в необходимости России в G20
Фото: [©Михаил Клеметьев/РИА Новости]
Сегодня прошел виртуальный саммит G20 на уровне глав государств. На саммите выступил и российский лидер Владимир Путин. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, против участия Москвы в саммите западные страны не стали возражать, и это о многом говорит. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что западные государства убедились в том, что без России ничего не получается.
По мнению эксперта, в G20 еще можно вернуть здравый смысл.