Политолог Евстафьев считает, что после инаугурации Путина для Запада наступает тяжелый период осмысления

Сегодня, 7 мая, Владимир Путин принес присягу и вступил в должность президента РФ. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, для западных стран наступил долгий и болезненный период осмысления. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что вступление в должность президента Владимира Путина на следующий срок – это все-таки не некое точечное событие, а за этим начинается новый политический цикл, новый политический процедурный процесс.

По мнению эксперта, раньше российские политические противники считали, что на нас можно надавить, Россия – слабая страна. А теперь видно, что это далеко не так, наша армия давно переломила ситуацию в зоне спецоперации, а они все думали, что Россия проиграет.

Он добавил, что коллективный Запад был против России, а потом начался очень длительный и болезненный для них период осознания. Причем умом они это понимают, а сердцем принять не в состоянии.