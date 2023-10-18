Политолог Евстафьев считает, что премьер-министр Израиля желает избежать наземной операции в секторе Газа

В одном из американских СМИ появилось сообщение о прибытии морской пехоты и авианосцев к берегам Израиля. По мнению политолога Дмитрия Евстафьева, авианосцы и морские пехотинцы США не смогут изменить ситуацию в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает радио Sputnik.