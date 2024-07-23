Политолог Евстафьев считает, что президент США попал в лапы своей вороватой семейки

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, действующего американского лидера Джо Байдена вывели из президентской гонки, и он не может этому противостоять. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это своего рода некий гибрид Михаила Горбачева в Форосе и португальского диктатора Антониу ди Салазара после инсульта, когда тот находился в полубеспамятстве, уже был отстранен от власти, однако считал себя лидером страны.

По мнению политолога, если бы Байден был в силе, он не остановился бы. Это в первую очередь человек, у которого руки по локоть в крови. Он действительно считал себя американским патриотом и значительную часть жизни, пока не попал в лапы своей вороватой семейки, как мог, как понимал, действовал в интересах Штатов. Однако сегодня это немощный старик, который едва ли понимал, что с ним происходит.