Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался от комментариев о том, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит украинскими военными из американского ЗРК Patriot. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, в американском Госдепартаменте проявляют нервозность, когда речь идет о данных по теракту против отечественного Ил-76, что свидетельствует о причастности Вашингтона к данному инциденту. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в этом случае речь идет не только о непрофессионализме, это своего рода рыло в пушку американцев.

По мнению эксперта, это была провокация, в которой принимали участие представители американских госорганов, именно этим можно объяснить нервозность представителя Госдепа при ответе на этот вопрос.