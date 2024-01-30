Политолог Евстафьев считает, что ситуация вокруг Залужного показала полную зависимость Украины от Запада

Вчера в украинском парламенте было объявлено, что Валерий Залужный уволен с поста главкома ВСУ. Позднее эта информация была опровергнута. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, данная ситуация доказывает, что киевский режим находится под полным внешним управлением, а самому Зеленскому было показано, что без участия Вашингтона нельзя принимать никакие кадровые решения. Об этом сообщает радио Sputnik.