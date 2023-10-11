Политолог Евстафьев считает, что США не останутся в стороне от войны на Ближнем Востоке

Американский авианосец прилетел в восточную часть Средиземного моря. По информации Вооруженных сил США, на фоне обострения палестино-израильского конфликта Вашингтон перебрасывает сюда дополнительные силы. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, у Белого дома отсутствует согласованный сценарий в зоне конфликта, имеются противоречия в политической элите Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.