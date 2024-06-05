Французский политик Флориан Филиппо призвал как можно скорее достичь мира на Украине, заявив, что оказание военной и финансовой помощи Киеву приведет к полному истреблению украинского народа. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, жители европейских стран должны понять, что в определенной перспективе это их будущее. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что европейцев станут так же отлавливать для мобилизации, как сейчас это происходит на Украине. Тем более при нынешних условиях нелегитимности Зеленского военкоматы являются реальной властью в Незалежной, поскольку принимают финальные решения по судьбам людей в стране.

По мнению эксперта, жители стран Старого Света должны понимать, что если они станут продолжать поддерживать киевский режим, то со временем их самих будут отлавливать на улицах и принудительно отправлять на линию боевых действий.