Политолог Евстафьев спрогнозировал будущее жителей европейских стран
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Французский политик Флориан Филиппо призвал как можно скорее достичь мира на Украине, заявив, что оказание военной и финансовой помощи Киеву приведет к полному истреблению украинского народа. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, жители европейских стран должны понять, что в определенной перспективе это их будущее. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что европейцев станут так же отлавливать для мобилизации, как сейчас это происходит на Украине. Тем более при нынешних условиях нелегитимности Зеленского военкоматы являются реальной властью в Незалежной, поскольку принимают финальные решения по судьбам людей в стране.
По мнению эксперта, жители стран Старого Света должны понимать, что если они станут продолжать поддерживать киевский режим, то со временем их самих будут отлавливать на улицах и принудительно отправлять на линию боевых действий.