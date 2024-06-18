По словам политолога Дмитрия Евстафьева, на саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке украинскому лидеру дали понять, что он должен показать какие-либо успехи на фронте. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что много в этом отношении значит и заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о необходимости победы над Россией для вступления Незалежной в НАТО. Таким образом, Зеленский должен доказать дееспособность своего режима в военно-политическим и военно-силовом плане.

По мнению эксперта, сам президент Украины не был готов к подобному повороту событий, он не отличил «Евровидение» от партсобрания.

Он добавил, что не просто так тормозится и процесс поставок Киеву американских истребителей F-16. Украинский лидер вынужден будет предпринимать попытки изменить ситуацию на поле боя, и его неудачи заставят Запад прислушаться к России.