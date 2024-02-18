Политолог Федорова пояснила высокий рейтинг Путина в президентской предвыборной кампании

По словам политолога Анны Федоровой, если бы президентские выборы в нашей стране проходили сегодня, то Владимир Путин выиграл их большинством голосов. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что рейтинг действующего российского лидера согласно данным двух социологических служб остается стабильно высоким – на уровне 80%.

По мнению эксперта, таким он будет и дальше. Этому способствуют насыщенный график поездок по стране, удачное интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, успехи российской армии в зоне спецоперации, прежде всего освобождение Авдеевки.

Зарегистрированными кандидатами в президенты РФ являются действующий российский лидер Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, представитель от КПРФ Николай Харитонов.