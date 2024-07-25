Политолог Фельдман отметил готовность Трампа состязаться с любым оппонентом

Экс-президент США Дональд Трамп обещал провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис в сентябре на телеканале ABC News, добавив при этом, что готов проводить несколько дебатов. По словам политолога Павла Фельдмана, Трамп проявляет политическое бесстрашие, посылая избирателям сигнал о готовности состязаться с любым оппонентом. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что при этом личность потенциального противника не играет никакой роли для экс-лидера США, поскольку он ощущает свое превосходство над любым потенциальным кандидатом от Демократической партии.

По мнению эксперта, бывший американский лидер видит в Харрис удобного спарринг-партнера на дебатах, так как она входит в администрацию действующего президента Джо Байдена и разделяет ответственность за бездарную политику нынешнего руководства США.

Он подчеркнул, что, вероятно, вице-президент в свою очередь будет стараться спровоцировать Трампа на высказывания, которые заденут достоинство женщин, мигрантов, афроамериканцев и представителей разного рода меньшинств, поэтому Трампу следует быть начеку.