Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти согласятся пойти на мирные переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы. По словам политолога Павла Фельдмана, Россия неоднократно указывала на готовность к старту переговоров. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Россия всегда была готова к переговорам, начало которых должно положить признание Киевом новых территориальных реалий.

По мнению эксперта, у Вашингтона нет настроя на переговорный процесс в целом, поскольку продолжает оказываться военная поддержка киевского режима.

Он подчеркнул, что такая риторика, вроде заявлений Блинкена, является всего лишь показателем двуличия.