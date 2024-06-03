Политолог Фельдман считает, что Запад в деле о терактах на «Северных потоках» боится выйти на самого себя

Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против нашей страны, включая подрывы на «Северных потоках». По словам политолога Павла Фельдмана, западные государства создают видимость расследования, данное положение дел не может устроить Москву. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что направление запроса говорит о том, что Россия не удовлетворена теми ответами, которые Запад дает ей в рамках следственных мероприятий. При этом расчета на вразумительный ответ также нет.

По мнению эксперта, в западных странах, по сути, саботируют данный процесс. Ключевая задача, которая перед ними стоит, – не выйти в расследовании на самих себя, или на Вашингтон и Лондон, потому что их обвинить и их спецслужбы в организации указанных преступлений означало бы просто саморазоблачиться или содействовать разоблачению своих покровителей.