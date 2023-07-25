Политолог Фельдман считает, что Зеленскому дали компенсацию за его «страдания»

По словам официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, США не поддерживают попытки киевского режима атаковать объекты, которые находятся на российской территории. По словам замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, Вашингтон старается себя «выгородить». Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что такая реплика является дежурной, чтобы откреститься от террористической деятельности Киева.

По мнению эксперта, Вашингтону важен международный имидж и американским властям не нужна слишком острая эскалация противостояния с Москвой

Он пояснил, что на самом деле объем военной помощи расписан давно, а бонусы, которые Владимир Зеленский пытается выбить из своих международных визитов, являются компенсацией его моральных страданий на фоне отказа принять Незалежную в военный блок.