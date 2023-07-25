Политолог Фельдман считает, что Зеленскому дали компенсацию за его «страдания»
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По словам официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, США не поддерживают попытки киевского режима атаковать объекты, которые находятся на российской территории. По словам замглавы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, Вашингтон старается себя «выгородить». Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что такая реплика является дежурной, чтобы откреститься от террористической деятельности Киева.
По мнению эксперта, Вашингтону важен международный имидж и американским властям не нужна слишком острая эскалация противостояния с Москвой
Он пояснил, что на самом деле объем военной помощи расписан давно, а бонусы, которые Владимир Зеленский пытается выбить из своих международных визитов, являются компенсацией его моральных страданий на фоне отказа принять Незалежную в военный блок.