Политолог Фетисов пояснил, почему Пашинян вынужден держаться от России подальше

Армянский лидер Никол Пашинян вынужден показать народу своего государства собственную отдаленность от России. Политолог Дмитрйи Фетисов назвал причины такого поведения премьера Армении. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, для жителей Армении потеря Карабаха является масштабной национальной трагедией. В стране сделано все для того, чтобы простой народ считал, что Москва не помогла Еревану в указанной ситуации.

Эксперт подчеркнул, что стремление Пашиняна заигрывать и показывать своему избирателю, своим гражданам, что он отдаляется от России и старается больше двигаться в сторону Франции и США — это чистый политический расчет.

По его мнению, данный политический вектор выгоден для премьера.

Ранее Пашинян назвал отказ от советских границ Армении отказом от государственности.