Пашинян назвал отказ от советских границ Армении отказом от государственности
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Отказ от границ, установленных в советское время для Армении, будет равнозначен отказу от ее государственности. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян через свою страницу в социальной сети.
«Мы получили независимость на территории Советской Армении и международное сообщество признало нас», — подчеркнул Пашинян.
По его мнению, такой шаг представляет серьезную угрозу для Армении. Премьер добавил, что приверженность международно признанным границам играет важную роль для обеспечения безопасности государства.
Ранее Пашинян заявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.