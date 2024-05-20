Политолог Гамбашидзе назвал «приглашением к торгу» заявление Дели об участии в саммите по Украине

По словам политолога Ильи Гамбашидзе, Дели занимает прагматичную позицию по ситуации вокруг Незалежной, согласившись принять участие в «мирном саммите» по Украине, который пройдет в Швейцарии. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что это заявление выглядит приглашение заинтересованных сторон к активному торгу. Эти стороны - Евросоюз, США, страны БРИКС и отдельно Россия. Индия же везде пытается получить самые выгодные условия сотрудничества. Это очень прагматичная позиция, и не следует ожидать, что Дели выступит на чьей-то стороне.

По мнению политолога, помимо всего прочего, Индия является членом БРИКС, как раз этим она уже заявила собственную позицию.

Ранее индийский лидер Нарендра Моди заявил, что Дели примет участие в «мирной» конференции по Незалежной, представив голос Глобального Юга. Однако Бразилия и ЮАР бойкотируют этот саммит.