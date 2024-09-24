Политолог Гамбашидзе считает, что украинский лидер желает угодить всем с планами «мира» и «победы»
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По словам политолога Ильи Гамбашидзе, «просроченный» президент Незалежной Владимир Зеленский регулярно говорит о наличии у себя «мирного плана» и «плана победы», выставляя себя «политическим шизофреником». Об этом сообщает Life.ru.
Он уточнил, что одновременно с этим украинский лидер заявляет, что готов к мирным переговорам, одновременно строя планы на победу над Россией.
По мнению эксперта, Зеленский очень хочет соответствовать ожиданиям Запада, тем не менее не знает в точности, в чем эти ожидания заключаются, поэтому пытается угодить сразу всем.
Он подчеркнул, что власти киевского режима не осознают, что стремление угодить всем в конечном итоге обернется тяжелой, разочаровывающей реальностью.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет завершить конфликт с Россией до конца года.