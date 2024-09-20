Зеленский хочет завершить конфликт с Россией до конца года

Уже в 2024 году противостояние между Россией и Украиной должно завершиться. Как сообщила «Лента.ру», такое мнение президент Владимир Зеленский выразил во время конференции, в которой также принимала участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом глава Украины заявил, что только его «формула мира» сможет закончить продолжающийся конфликт.

По мнению Зеленского, страну надо максимально усилить, чтобы появилась возможность созвать второй «саммит мира», после которого все завершится.

Президент Украины рассказал, что страна живет по «плану Б», который предусматривает отказ Джо Байдена поставлять новые партии вооружения. С его слов, страна продолжает жить и бороться. Еще в августе Зеленский придумал «план победы», включавший в себя «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем».

Ранее сообщалось о том, что украинцы продолжают атаковать в Белгороде детские сады.