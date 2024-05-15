Политолог Гамбашидзе считает жену Зеленского «ходоком Запада» в Сербии

По словам политолога Ильи Гамбашидзе, визит украинской делегации во главе с Еленой Зеленской в Белград был вызван предшествующим визитом китайского лидера Си Цзиньпина, то есть западные государства направили туда «ходоков» из-за боязни разворота Сербии на Восток. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что при этом западные аналитики играют технично, отведя Украине особую роль, которая заключается в том, что Киев не признал независимость Косово, поэтому сербский лидер не мог отказать делегации из Незалежной в визите.

По мнению политолога, несмотря на то что визит был заявлен как дружеский, он имел разведывательные цели. С этим связано то, что вопрос территориальной целостности оказался во главе повестки. Однако Александр Вучич не повелся и слово в слово повторил то, о чем говорил ранее.

Он добавил, что Сербия со всех сторон окружена государствами-членами альянса, жертвой агрессии которого она уже успела побывать. Поэтому их лидеру приходится заявлять о поддержке территориальной целостности всех стран, состоящих в ООН.