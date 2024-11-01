Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону напомнил, что называть его российским шпионом возмутительно глупо, так как именно при нем Вашингтон заблокировал строительство «Северного потока — 2». По словам политолога Ильи Гамбашидзе, Трамп взял на себя вину за «‎уничтожение» газопровода с целью привлечения на свою сторону избирателей. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в целом экс-президент Штатов является настоящим американским политиком из прежних времен, защитником США XX века, большой белый миллионер, акула капитализма. Он — осколок великого американского прошлого, важнейшая часть которого — противостояние с Россией.

По мнению эксперта, как настоящий республиканец экс-глава Белого дома просто должен говорить о России как об «империи зла», то есть в духе 40-го президента США Рональда Рейгана.

Он отметил, что, однако, Трамп является последним защитником безнадежного дела на Западе.

Ранее в Германии допустили арест Трампом Байдена и Харрис после выборов.