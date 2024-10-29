В Германии допустили арест Трампом Байдена и Харрис после выборов

Основатель файловых хранилищ Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, поделился в своих социальных сетях, что демократы испытывают страх перед возможным возвращением Дональда Трампа к власти и его возможным расследованием преступлений нынешней администрации.

По его словам, Трамп мог бы попытаться задержать действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за предполагаемую подрывную деятельность, связанную с газопроводом «Северный поток 2».

По словам Доткома, демократы обеспокоены тем, что Трамп может инициировать следствие по их преступлениям после их попыток посадить его в тюрьму.

Такую реакцию бизнесмен выразил в ответ на публикации в соцсетях, утверждающие, что демократы пытаются ограничить наблюдение за голосованием в Джорджии, колеблющемся штате.

В обсуждении этой темы американский предприниматель Илон Маск назвал происходящее мошенничеством.

Ранее президент США Джо Байден проголосовал досрочно на общенациональных выборах на своем избирательном участке в Делавэре.

Следующие общие выборы в США запланированы на 5 ноября. За пост президента будут соревноваться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.