Политолог Гаспарян назвал основные версии отравления жены Буданова

В ситуации с отравлением жены главы ГУР Незалежной Марианны Будановой возник сразу ряд версий. Политолог Армен Гаспарян рассказал о том, что могло произойти на самом деле. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, случай с отравлением может быть и симптомом глобального передела внутри власти киевского режима, и нелепой случайностью.

Эксперт сомневается, что жена Буданова лично представляет для кого-то интерес. Скорее всего, это просто своего рода черная метка для самого главы украинской разведки.

По его мнению, также это все может быть мистификацией, которая должна затмить какой-то очередной фон.