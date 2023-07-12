Политолог Гаспарян рассказал об изменении сценария саммита НАТО в Вильнюсе

По словам политолога Армена Гаспаряна, западные государства, скорее всего, планировали провести саммит Североатлантического альянса в Литве на фоне успешного контрнаступления украинских войск, однако сценарий пришлось изменить. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что предполагалось, что Зеленский пройдет по ковровой дорожке как победитель, однако этого не случилось. В связи с этим пришлось резко менять направление мероприятия и сделать упор на Швецию.

По мнению Гаспаряна, в итоге прошел сначала бенефис шведов, а после – бенефис Турции.