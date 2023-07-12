Политолог Гаспарян рассказал об изменении сценария саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
По словам политолога Армена Гаспаряна, западные государства, скорее всего, планировали провести саммит Североатлантического альянса в Литве на фоне успешного контрнаступления украинских войск, однако сценарий пришлось изменить. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что предполагалось, что Зеленский пройдет по ковровой дорожке как победитель, однако этого не случилось. В связи с этим пришлось резко менять направление мероприятия и сделать упор на Швецию.
По мнению Гаспаряна, в итоге прошел сначала бенефис шведов, а после – бенефис Турции.