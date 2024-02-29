Политолог Гаспарян считает, что послание Путина внимательно смотрели во всем мире

По словам политолога Армена Гаспаряна, послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию весьма внимательно смотрели во всем мире. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что в режиме реального времени политологи Запада старались комментировать. Тем не менее сделали неправильные выводы.

По мнению эксперта, Путин не угрожает Западу, а отмечает факт, что коллективный Запад не готов к подобной политической дискуссии.

Он уточнил, что через определенное время данное послание Федеральному собранию вполне может появиться в школьных учебниках.

Напомним, в марте в России состоятся выборы президента. Отдать свой голос за одного из четырех кандидатов — это гражданский долг каждого. Сделать это можно 15, 16 и 17 марта.