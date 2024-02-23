Политолог Гаспарян считает оскорбления президента США риторикой проигравшего

По словам политолога Армена Гаспаряна, оскорбления в большой политике являются риторикой проигравших. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что, вероятнее всего, Байден считает, что если станет использовать хулиганские методы, то взбодрит свой электорат.

По мнению эксперта, большой политик, который применяет подобного рода выражения, всегда проигрывает, то есть переход на личности в политик является проигрышем.