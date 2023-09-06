Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что украинская армия добилась «заметного прогресса» в контрнаступлении. По словам политолога Армена Гаспаряна, при изменении вектора по отношению к Незалежной Блинкена решат отправить в отставку. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что не исключено, что именно на Блинкена могут списать все. К этому списку добавят и британского министра обороны Уоллеса, кого-нибудь из правительства Германии.

По мнению Гаспаряна, это самый слабый госсекретарь США за последний век.

По мнению публициста, Энтони Блинкен – слабейший госсекретарь США за сто лет, однако в стране наблюдается кадровый голод.