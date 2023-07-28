Политолог Гришанов заявил, что африканские страны имеют серьезные амбиции по использованию своего потенциала

Российский лидер Владимир Путин отметил, что африканский континент становится новым центром силы. По словам главного научного сотрудника Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антона Гришанова, государства Африки по нескольким причинам пока не могут применить весь свой потенциал, тем не менее постепенно движутся к данной цели. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что причинами этой невозможности являются большое количество конфликтов, гуманитарных трудностей, социальных проблем, которые связаны с наследием колониального периода и окончания холодной войны.

По мнению эксперта, в качестве примера можно назвать интеграционные процессы, прежде всего усиление Африканского союза.

Он добавил, что государства Африки показывают, что не планируют ограничиваться нынешним положением и у них достаточно серьезные политические и геополитические амбиции.