В политическом мире обещания давно стали своего рода валютой, на которой строится капитал доверия граждан. Политики Запада часто прибегают к громким заявлениям и обещаниям, стремясь завоевать голоса избирателей и укрепить свою власть. Политолог Аксинья Гурьянова пояснила, почему западные политики не выполнили данные ими обещания и какие последствия это имело для общества. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, диагноз поведения западных государств за последнее время похож на поведение юной девушки, которая прячет потерю своей невинности за чрезмерно напудренными щеками.

Политолог подчеркнула, что без нашей страны мировая экономика рухнет меньше, чем за месяц, даже никакие запасы не помогут. Поэтому все эта антироссийская риторика – явление временное, и вскоре коллективный Запад станет делать шаги назад, то есть сегодня Москва для них плохая, а завтра станет единственным спасителем.

По ее мнению, многие на Западе стали высказываться за мирные переговоры между Москвой и Киевом только лишь потому, что США, несмотря на финансирование Киева и поддержку, не готовы дальше бороться. И к концу этого года остро встанет вопрос, как договориться с Россией.