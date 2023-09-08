Политолог Гурьянова назвала причины подготовки терактов в Казахстане

Сегодня на очередном заседании совета региональной антитеррористической структуры ШОС было заявлено о продолжающейся повышенной террористической опасности в Казахстане. По словам политолога Аксиньи Гурьяновой, готовящиеся теракты были связаны с тем, что контрнаступление украинской армии терпит поражение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что это поражение признается уже и американскими политиками.

По мнению эксперта, в связи с этим у США остается последний вариант – это создание вокруг нашей страны локальных горячих точек с конфликтными ситуациями на их территории.

Она уточнила, что в настоящее время Армению пытаются превратить во вторую Украину, аналогичные действия могут ожидать и Казахстан, и прочие страны СНГ.

Политолог подчеркнула, что американцы прощупывают почву в странах, где можно было бы запустить революционные ситуации.