По словам китайского ученого Дуна Ифаня, Европа несправедливо хвалится тем, что сама называет «экономической устойчивостью». Так, являющаяся «локомотивом» Европы ФРГ уже заплатила колоссальную цену за данную «устойчивость», испытав рост цен, снижение производства и уменьшение спроса со стороны потребителей. По словам политолога Аксиньи Гурьяновой, сделать Европу погасшим карликом-сателлитом выгодно для Вашингтона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что, подсадив на дотационную иглу успешные в плане экономики европейские страны страны, Штаты получают не только свехприбыль, но и контроль над территориями Евросоюза, которые Вашингтон сможет при необходимости применить для прокси-войн.

По мнению эксперта, при назревших сильных проблемах США развяжут в Европе революцию за выживание, позже за ресурсы.

Гурьянова подчеркнула, что единственным путем для выживания Европы является просьба прощения у России и возобновление сотрудничества с ней.