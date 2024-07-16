Политолог Гурьянова перечислила причины оказания помощи Илоном Маском Трампу

В январе 2021 года Дональд Трамп покинул Белый дом, оставив после себя не только расколотое общество, а также и ряд нерешенных проблем в международных отношениях. Однако его политическая карьера продолжилась, а после покушения на Дональда Трампа разгорелись споры. Данное событие может перевернуть политическую картину не только в Штатах, но и во всем мире, особенно в отношениях с нашей страной. Политолог Аксинья Гурьянова оценила причины и возможные последствия данного события. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, маловероятно, что покушение является инсценировкой.

Эксперт добавила, что владелец Space X Илон Маск запланировал выделять на предвыборную кампанию Трампа 45 млн долларов ежемесячно, однако это капля в море. При этом миллиардер через другие свои компании помогает и Байдену в президентской гонке.

По ее мнению, бизнес давно победил политику, а в предвыборной гонке у Байдена нет ни одного козыря. Однако США хотят сменить образ солдата американской армии «с яркой помадой на каблуках» на привычного брутального ковбоя. Кроме того, Трамп изменит вектор американской политики США и станет договариваться с Москвой, хотя и не сразу.