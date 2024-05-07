Ряд европейских государств, включая Великобританию, объявили о своем намерении не принимать участие в инаугурации президента России, тем не менее была представлена Франция. Также отказался от участия и премьер-министр Армении. Политолог Аксинья Гурьянова раскрыла, как изменится Запад после этого сакрального события. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, инаугурация Путина в глазах мирового сообщества многое знаменует, поскольку это является диалогом всего многонационального народа нашей страны, ответ как самому Западу, так и мировому гегемону. Таким образом, граждане РФ показали, кто наш президент, свое доверие ему, вверение ему правление нашей любимой Родиной, то есть Россия – великая страна, и она одержит победу.

Эксперт добавила, что Путин в отличие от президентов европейских стран победил без технологий, и это тоже сигнал мировому сообществу.

По ее мнению, сегодня наша страна решительно вступает в новый период, а сам Владимир Путин своим примером и любовью к Родине показывает гражданам страны, что он достигнет цели, верит в свой народ и народ верит в него. И ни в одном государстве мира на данный момент нет такого объединения. Это своего рода сакральное единение Президента и многонационального народа России пугает Запад: он перестал внедрять в нашу страну своих оппозиционеров для пропаганды лживых западных ценностей, в их прессе уже нет информации о том, как люди не хотят жить в России.

Политолог подчеркнула, что после инаугурации весомость Путина в мировой политике рекордно возрастет, и Запад уже понимает, что им предстоит договариваться с Путиным.